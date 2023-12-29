В київському Гідропарку невідомі потруїли собак

Вцілів лише один собака.

В Києві 27 грудня в Гідропарку потруїли чотирьох собак. Про це повідомив Київський еколого-культурний центр на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що ці собаки близько року там жили, їх годували люди, що займаються на тренажерах.

«Через отруту загинуло відразу чотири собаки-Барік, Блек, Дік і Рижий. Вцілів лише п'ятий собака», - повідомили у КЕКЦ.

Нагадаємо, що в Україні вбивство собак у населених пунктах вважається кримінальним злочином.

Раніше ми писали, що у харківському екопарку невідомі отруїли тварин миш'яком.

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