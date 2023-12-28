ЗСУ були в Криму влітку, — у ГУР повідомили, що обіцянки зайти на півострів виправдалися

Представник розвідки Андрій Юсов підкреслив, що заяви офіційних осіб та військово-політичного керівництва - це інструмент впливу.

Фото: ГУР

У Головному управлінні розвідки України прокоментували прогнози щодо заходу українських військових на територію тимчасово окупованого Криму. Там зазначило, що попри те, що заяви офіційних осіб та військово-політичного керівництва - це інструмент впливу, прогнози про ЗСУ в Криму справдилися. Про це йдеться в заяві представника ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю Суспільному.

Він наголосив, що українські військові цього року, зокрема, влітку побували у тимчасово окупованому Криму.

"А що стосується конкретних заяв - вони справдились. Українці були в Криму цього року і цього літа", - додав Юсов.

Нагадаємо, що цього року ЗСУ здійснили низку успішних операцій у Криму та поблизу нього.

Як відомо, 26 грудня українські військові знищили російський великий десантний корабель «Новочеркаськ».

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