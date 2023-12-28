ВСУ были в Крыму летом, — в ГУР сообщили, что обещания зайти на полуостров оправдались

Представитель разведки Андрей Юсов подчеркнул, что заявления официальных лиц и военно-политического руководства – это инструмент влияния.

Фото: ГУР

В Главном управлении разведки Украины прокомментировали прогнозы относительно захода украинских военных на территорию временно оккупированного Крыма. Там отметили, что, несмотря на то, что заявления официальных лиц и военно-политического руководства - это инструмент влияния, прогнозы о ВСУ в Крыму оправдались. Об этом говорится в заявлении представителя ГУР Андрей Юсов в интервью Суспильному.

Он отметил, что украинские военные в этом году, в частности, летом побывали во временно оккупированном Крыму.

"А что касается конкретных заявлений – они сбылись. Украинцы были в Крыму в этом году и этим летом", - добавил Юсов.

Напомним, что в этом году ВСУ провели ряд успешных операций в Крыму и вблизи него.

Как известно, 26 декабря украинские военные уничтожили российский большой десантный корабль «Новочеркасск».

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