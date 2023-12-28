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  1. В Украине

В Одессе мужчина обманул переселенца, «помогая» ему найти жилье

23:59, 28 декабря 2023
Злоумышленнику сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана.
В Одессе мужчина обманул переселенца, «помогая» ему найти жилье
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В Одессе недавно освобожденный из мест лишения свободы правонарушитель мошенническим путем присвоил телефон и банковские карты незнакомого мужчины, передает пресс-служба полиции Одесской области.

На территории железнодорожного вокзала фигурант заметил у незнакомца мобильный телефон, который решил присвоить. При общении с мужем правонарушитель узнал, что собеседник является внутриперемещенным лицом и ищет недорогое жилье. Воспользовавшись этой информацией, злоумышленник предложил мужчине «помощь» в виде аренды дома на двоих и попросил телефон для звонка якобы знакомому арендодателю.

«Впрочем, после того, как чужой смартфон оказался в его руках, он несколько минут имитировал телефонный разговор, а впоследствии, сказав, что в помещении вокзала плохая связь, вышел на перрон и скрылся в неизвестном направлении. Позже под чехлом телефона правонарушитель обнаружил три банковские карты потерпевшего, которые оставил себе, а гаджет стоимостью более двух тысяч гривен, продал прохожему за полцены», - говорится в сообщении.

Мужчина некоторое время ожидал возвращения будущего сожителя, а когда понял, что имеет дело с мошенником, обратился в полицию. Полицейские через несколько дней установили личность злоумышленника. У него изъяли полученное преступным путем имущество: две сим-карты от сбытого мобильника и три банковские карты, которые вернули владельцу.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие продолжается.

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