«Свадебное путешествие» за границу оборвалось задержанием: что произошло

Пограничники задержали супругов, которые заключили фиктивный брак для пересечения границы.

Источник фото: Государственная пограничная служба Украины

Пограничники обнаружили попытку незаконного пересечения границы во время «свадебного путешествия». 33-летний мужчина и 44-летняя женщина планировали выехать в Польшу через пункт пропуска «Грушев». Их основание для выезда за границу - свидетельство о браке и удостоверение инвалида III группы гражданки. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Однако, во время дополнительного опроса женщина призналась, что брак заключен искусственно.

Пограничники немедленно известили полицию об этом инциденте, а женщине было объявлено о подозрении.

Ранее подобная афера произошла на границе с Польшей.

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