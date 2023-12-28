«Весільна подорож» за кордон обірвалася затриманням: що сталося

Прикордонники затримали подружжя, яке уклало фіктивний шлюб для перетину кордону.

Джерело фото: Державна прикордонна служба України

Прикордонники виявили спробу незаконного перетину кордону під час «весільної подорожі». 33-річний чоловік та 44-річна жінка планували виїхати до Польщі через пункт пропуску «Грушів». Їхня підстава для виїзду за кордоном - свідоцтво про шлюб та посвідчення інваліда III групи громадянки. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Однак, під час додаткового опитування жінка зізналася, що шлюб укладено штучно.

Прикордонники негайно сповістили поліцію про цей інцидент, а жінці було оголошено про підозру.

Раніше подібна афера сталася на кордоні з Польщею.

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