Обрано голову Путильського районного суду Чернівецької області

Головою Путильського районного суду Чернівецької області було обрано суддю Уляну Стефанко.

Фото: put.cv.court.gov.ua

У середу, 27 грудня, відбулися збори суддів Путильського районного суду Чернівецької області, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання голови суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

За результатами таємного голосування головою Путильського районного суду Чернівецької області було обрано суддю Стефанко Уляну Дмитрівну.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

«Колектив Путильського районного суду Чернівецької області вітає Уляну Дмитрівну із обранням та бажає невичерпної енергії, витримки, наснаги та нових досягнень у професійній діяльності!», - сказано у повідомленні.

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