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Обрано голову Путильського районного суду Чернівецької області

17:28, 28 грудня 2023
Головою Путильського районного суду Чернівецької області було обрано суддю Уляну Стефанко.
Обрано голову Путильського районного суду Чернівецької області
Фото: put.cv.court.gov.ua
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У середу, 27 грудня, відбулися збори суддів Путильського районного суду Чернівецької області, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання голови суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

За результатами таємного голосування головою Путильського районного суду Чернівецької області було обрано суддю Стефанко Уляну Дмитрівну.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

«Колектив Путильського районного суду Чернівецької області вітає Уляну Дмитрівну із обранням та бажає невичерпної енергії, витримки, наснаги та нових досягнень у професійній діяльності!», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що було обрано голову Господарського суду Сумської області.

Крім того, обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області. 

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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