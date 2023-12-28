Избран председатель Путильского районного суда Черновицкой области

Председателем Путильского районного суда Черновицкой области был избран судья Ульяна Стефанко.

Фото: put.cv.court.gov.ua

В среду, 27 декабря, состоялось собрание судей Путильского районного суда Черновицкой области, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщил официальный сайт суда.

По результатам тайного голосования председателем Путильского районного суда Черновицкой области была избрана судья Стефанко Ульяна Дмитриевна.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более срока полномочий судьи.

«Коллектив Путильского районного суда Черновицкой области поздравляет Ульяну Дмитриевну с избранием и желает неисчерпаемой энергии, выдержки, воодушевления и новых достижений в профессиональной деятельности!», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что был избран председатель Хозяйственного суда Сумской области.

Кроме того, избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Также избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

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