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  1. В Україні

Він – чоловік призовного віку, вона – особа з інвалідністю: пара уклала фіктивний шлюб, аби перетнути кордон

16:14, 22 грудня 2023
На кордоні з Польщею викрили аферу молодят.
Він – чоловік призовного віку, вона – особа з інвалідністю: пара уклала фіктивний шлюб, аби перетнути кордон
Джерело фото: Державна прикордонна служба
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На пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники виявили спробу незаконного перетинання кордону особами призовного віку, які намагалися пройти контроль, надавши фальшиві документи. Ця схема була викрита співробітниками Державної прикордонної служби України.

20-річний молодий чоловік та його 19-річна співмешканка із Вінниччини намагалися потрапити до Польщі через пункт пропуску «Рава-Руська», пред'явивши під час контролю виписане свідоцтво про шлюб та посвідчення інваліда ІІ групи громадянки.

В ході подальшого розслідування оперативники Львівського загону встановили, що це молоде «подружжя» уклало шлюб лише з метою, щоб чоловік міг виїхати за кордон, презентуючи себе як опікун особи з інвалідністю.

Правоохоронці інформували поліцію про цей випадок. Жінці було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за частиною 1 статті 332 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

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