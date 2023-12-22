Он – мужчина призывного возраста, она – лицо с инвалидностью: пара заключила фиктивный брак, чтобы пересечь границу

На границе с Польшей разоблачили аферу молодоженов.

Источник фото: Государственная пограничная служба

На пункте пропуска "Рава-Русская" пограничники обнаружили попытку незаконного пересечения границы лицами призывного возраста, которые пытались пройти контроль, предоставив фальшивые документы. Эта схема была разоблачена сотрудниками Государственной пограничной службы Украины.

20-летний молодой человек и его 19-летняя сожительница из Винницкой области пытались попасть в Польшу через пункт пропуска "Рава-Русская", предъявив во время контроля выписанное свидетельство о браке и удостоверение инвалида II группы гражданки.

В ходе дальнейшего расследования оперативники Львовского отряда установили, что это молодые "супруги" заключили брак только с целью, чтобы человек мог выехать за границу, представляя себя как опекун лица с инвалидностью.

Правоохранители информировали полицию об этом случае. Женщине было сообщено о подозрении в совершении преступления по части 1 статьи 332 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за "Незаконную переправку лиц через государственную границу Украины".

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