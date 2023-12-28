В Одесі чоловік ошукав переселенця, «допомагаючи» йому знайти житло

Зловмиснику повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману.

В Одесі нещодавно звільнений з місць позбавлення волі правопорушник шахрайським шляхом привласнив телефон та банківські картки незнайомого чоловіка, передає пресслужба поліції Одеської області.

На території залізничного вокзалу фігурант помітив у незнайомця мобільний телефон, який вирішив привласнити. При спілкуванні з чоловіком правопорушник дізнався, що співрозмовник є внутрішньо-переміщеною особою і шукає недороге житло. Скориставшись цією інформацією, зловмисник запропонував чоловіку «допомогу» у вигляді оренди оселі на двох та попросив телефон для дзвінка нібито знайомому орендодавцю.

«Втім після того, як чужий смартфон опинився у його руках, він декілька хвилин імітував телефонну розмову, а згодом, сказавши, що у приміщенні вокзалу поганий зв’язок, вийшов на перон та зник у невідомому напрямку. Пізніше під чохлом телефона правопорушник виявив три банківські картки потерпілого, які залишив собі, а гаджет вартістю понад дві тисячі гривень, продав перехожому за пів ціни», - сказано у повідомленні.

Чоловік деякий час очікував на повернення майбутнього співмешканця, а коли зрозумів, що має справу з шахраєм, звернувся у поліцію. Поліцейські за декілька днів встановили особу зловмисника. У нього вилучили здобуте злочинним шляхом майно: дві сім-картки від збутого мобільника та три банківські картки, які наразі повернули власнику.

Зловмиснику повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Слідство триває.

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