В киевском Гидропарке неизвестные отравили собак

Уцелела только одна собака.

В Киеве 27 декабря в Гидропарке отравили четырех собак. Об этом сообщил Киевский эколого-культурный центр на своей странице в Facebook.

Отмечается, что эти собаки около года там жили, их кормили люди, занимающиеся на тренажерах.

«Из-за яда погибли сразу четыре собаки-Барик, Блэк, Дик и Рыжий. Уцелела только пятая собака», - сообщили в КЕКЦ.

Напомним, что в Украине убийство собак в населенных пунктах считается уголовным преступлением.

Ранее в харьковском экопарке неизвестные отравили животных мышьяком.

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