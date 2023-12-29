Псевдопосадовець фіскальної служби намагався отримати $100 тисяч за сприяння поверненню арештованого вантажу

Видаючи себе за посадовця фіскальної служб, чоловік шахрайським шляхом намагався отримати винагороду за втручання у повернення арештованої партії цигарок.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

У Києві слідчі викрили чоловіка, який намагався шахрайським шляхом здійснити злочинне втручання у повернення арештованої партії цигарок на Одеській митниці. Чоловік, що представлявся посадовцем Державної фіскальної служби, обіцяв допомогти у вирішенні цієї справи за плату у 100 тисяч доларів США, – повідомила поліція Києва.

За підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (закінчений замах на шахрайство в особливо великих розмірах), чоловікові оголошено про підозру.

В ході розслідування встановлено, що фігурант спільно з іншими особами, чиї справи розглядаються в суді, обіцяли бізнесмену допомогти у поверненні контрабандного вантажу. Він видається собою впливового посадовця ДФС, але фактично не мав жодного відношення до цього відомства та не міг вплинути на ситуацію.

За цим фактом чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

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