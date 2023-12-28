В Одесі чоловік узяв у заручники жінку з дитиною: що відомо

У ЗМІ пишуть, що за деякими даними, чоловік був озброєний.

Чоловік в Одесі захопив у заручники жінку і дитину в багатоповерховому будинку. Спецпризначенці провели операцію для їхнього звільнення.

Про це повідомили у виданні «Думська».

Зазначається, що подія трапилася у квартирі п'ятиповерхівки. Чоловік захопив у заручники жінку з 13-річною дитиною.

Звільнили їх поліцейські спецпризначенці. Обійшлося без постраждалих, а мешканців під'їзду довелося евакуювати.

У ЗМІ пишуть, що за деякими даними, чоловік був озброєний.

В поліції поки що не надали офіційних коментарів щодо інциденту.

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