У Львові на автівку впала кабельна мережа трамвая: власник авто відсудив 120 тисяч

На автомобіль Audi A4 впала контактно-кабельна мережа трамвая.

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У Львові суд задовольнив позов місцевого жителя й присудив стягнути з ЛКП «Львівавтодор», ЛКП «Львівелектротранс» та ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» 105 тисяч гривень на користь позивача. Про це пише zaxid.net.

На автомобіль Audi A4, яке належить чоловікові, впала контактно-кабельна мережа трамвая. Крім цього, механічні пошкодження отримав трамвай, який курсував вулицею. Також водій авто отримає 15 тисяч гривень моральної компенсації.

Зазначається, що напередодні інциденту ТОВ "Онур" реконструювало дорогу та контактну мережу трамвая на замовлення ЛКП «Львівавтодор». Вартість робіт з 2017 до 2020 року становила майже 75 млн грн. Після ремонту контактну мережу не передавали на баланс ЛКП «Львівелектротранс».

«Станом на час звернення до суду із вказаним позовом, жоден із відповідачів не надав чіткої відповіді щодо перебування вказаної ділянки 18 лютого 2020 року на своєму балансі, тим самим намагаючись уникнути відповідальності за шкоду», – йдеться у справі.

У 2022 році ЛКП «Львівавтодор» повідомив, що балансоутримувачем відремонтованої частини дороги на момент ДТП було ТОВ «Онур». Проте підрядник надав копію договору субпідряду за 1 січня 2020 року, яким замовив у субпідрядника «Львівелектротрансу» ремонт контактної мережі трамвая.

Згідно з матеріалами справи, після ДТП наслідки обриву кабелю ліквідовувало власними коштами ЛКП «Львівелектротранс», але не повідомило про це ТОВ «Онур». Потерпілий водій вважав, що шкоду його автомобілю завдано через спільну бездіяльність відповідачів.

Шевченківський районний суд повністю задовольнив позов чоловіка.

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