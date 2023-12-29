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  1. В Україні

У Києві майже весна: синоптики прогнозують потепління

18:00, 29 грудня 2023
У Києві погода буде хмарною з проясненнями, без опадів.
У Києві майже весна: синоптики прогнозують потепління
Джерело фото: PIXABAY.COM
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У п'ятницю, 29 грудня, на киян чекає потепління. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вночі стовпчики термометрів покажуть від 0° до 2° тепла, а вдень повітря прогріється від 5° до 7° тепла. Очікується невелика хмарність, без опадів.

Прохолоди додасть лише західний і південно-західний вітер, швидкість якого як і раніше буде 7-12 м/с. Атмосферний тиск стабільний, але знижений, 745-746 міліметрів ртутного стовпа.

Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла.

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