Замовив сусіда за $10 000: на Одещині правоохоронці попередили замовне вбивство

Для захисту життя та здоров’я потерпілого правоохоронці інсценували його вбивство.

На Одещині правоохоронці повідомили про підозру чоловікові в організації замовного вбивства.

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, у грудні минулого року житель Одеського району на ґрунті довготривалих неприязних стосунків замовив вбивство свого сусіда.

«Замовник підшукав «кілерів» та пообіцяв за позбавлення життя людини 10 тисяч доларів США винагороди. Він надав виконавцям зібрану інформацію про «жертву» та вказав, що спосіб вчинення вбивства його не цікавить, йому важливий лише результат», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що «виконавці» звернулися до правоохоронців, відтак всі подальші дії відбувались під їхнім контролем.

Для захисту життя та здоров’я потерпілого правоохоронці інсценували його вбивство, а замовник отримав як доказ фотографії жертви.

Підозрюваного затримали під час передачі обумовленої винагороди. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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