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Заказал соседа за $10 000: в Одесской области правоохранители предупредили заказное убийство

16:18, 3 января 2024
Для защиты жизни и здоровья потерпевшего правоохранители инсценировали его убийство.
Заказал соседа за $10 000: в Одесской области правоохранители предупредили заказное убийство
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В Одесской области правоохранители сообщили о подозрении мужчине в организации заказного убийства.

Как сообщает Офис Генерального прокурора, в декабре прошлого года житель Одесского района на основе долгосрочных неприязненных отношений заказал убийство своего соседа.

«Заказчик подыскал киллеров и пообещал за лишение жизни человека 10 тысяч долларов США вознаграждения. Он предоставил исполнителям собранную информацию о «жертве» и указал, что способ совершения убийства его не интересует, ему важен только результат», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «исполнители» обратились к правоохранителям, и все дальнейшие действия происходили под их контролем.

Для защиты жизни и здоровья потерпевшего правоохранители инсценировали его убийство, а заказчик получил в качестве доказательства фотографии жертвы.

Подозреваемый был задержан во время передачи оговоренного вознаграждения. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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