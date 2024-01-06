Вартість бебі-боксу зросла, а його вміст скоригували: що зміниться для батьків немовлят

Мінсоцполітики оновить у 2024 році вміст «Пакунка малюка».

Джерело фото: Олександр Венедіктов

Кожні 4 роки склад бебі-бокса переглядають. Враховують думку фахівців кількох міністерств, представників UNICEF Ukraine, відгуки батьків. За результатами обговорень та досліджень методом фокус-груп вміст «Пакунку малюка» коригують.

«Пакунок малюка» – це одноразова натуральна допомога від держави сім’ям, у яких народилася дитина.

Як повідомили у Міністерстві соціальної політики, у 2024 році вміст «Пакунку малюка» стане раціональніше укомплектованим: збільшено кількість або додано товарів, які користуються попитом, наприклад, багаторазові вологостійкі пелюшки, теплий одяг для немовлят (шапочки та чоловічки), збільшено розмір пледа-ковдри для зручнішого використання, натомість зменшено кількість одягу найменшого розміру, з якого малята швидко виростають (бодіки, штанці-повзунки).

Зміниться не лише вміст, а й вартість бебі-боксу: з 6 816 грн до 7 689 грн. Вартість «Пакунку малюка» дорівнює трьом розмірам прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, у 2024 р. – цей прожитковий мінімум становить 2 563 грн.

Після завершення державної реєстрації наказу про скоригований вміст «Пакунку малюка», з ним можна буде ознайомитись на сайті Мінсоцполітики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.