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  1. В Украине

Стоимость бэби-бокса выросла, а его содержимое скорректировали: что изменится для родителей младенцев

18:38, 6 января 2024
Минсоцполитики обновит в 2024 году содержимое «Пакета малыша».
Стоимость бэби-бокса выросла, а его содержимое скорректировали: что изменится для родителей младенцев
Источник фото: Александр Венедиктов
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Каждые 4 года состав бэби-бокса пересматривают. Учитывают мнение специалистов нескольких министерств, представителей UNICEF Ukraine, отзывы родителей. По результатам обсуждений и исследований методом фокус-групп содержимое «Пакета малыша» корректируют.

«Пакета малыша» – это одноразовая натуральная помощь от государства семьям, в которых родился ребенок.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, в 2024 году содержание «Пакета малыша» станет рациональнее укомплектованным: увеличено количество или добавлено товаров, которые пользуются спросом, например, многоразовые влагостойкие пеленки, теплая одежда для младенцев (шапочки и человечки), увеличен размер пледа-одеяла для более удобного использования, взамен уменьшено количество одежды наименьшего размера, из которого малыши быстро вырастают (бодики, штанишки-ползунки).

Изменится не только содержание, но и стоимость бэби-бокса: с 6 816 грн до 7 689 грн. Стоимость «Пакета малыша» равна трем размерам прожиточного минимума для детей до 6 лет, в 2024 г. – этот прожиточный минимум составляет 2 563 грн.

После завершения государственной регистрации приказа о скорректированном содержимом «Пакета малыша», с ним можно будет ознакомиться на сайте Минсоцполитики.

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