За год на блокпостах произошло 43 случая ДТП – погибли 10 человек

39 человек получили ранения.

Источник фото: vsn.ua

За 2023 год на блокпостах в Украине произошло 43 случая дорожно-транспортных происшествий. В результате этих ДТП 10 человек погибли, 39 получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

«Причина этого в основном - состояние алкогольного опьянения или наркотического опьянения водителя, превышение скорости», - подчеркнул министр.

Игорь Клименко отметил, что после таких трагических событий блокпосты дополнительно обозначают дорожными знаками, соответствующими яркими лентами и светоотражающей краской, а для гвардейцев и полицейских проводят дополнительные инструктажи для того, чтобы избежать таких ситуаций и не стать жертвой недобросовестных водителей.

Ранее стало известно, что в Киеве насмерть сбили военного на блокпосте.

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