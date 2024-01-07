За рік на блокпостах сталося 43 випадки ДТП – загинули 10 осіб

39 осіб отримали поранення.

Джерело фото: vsn.ua

За 2023 рік на блокпостах в Україні сталося 43 випадки дорожньо-транспортних пригод. Унаслідок цих ДТП 10 осіб загинуло, 39 отримали поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Причина цього здебільшого — стан алкогольного сп'яніння або наркотичного сп'яніння водія, перевищення швидкості», — підкреслив міністр.

Ігор Клименко зауважив, що після таких трагічних подій блокпости додатково позначають дорожніми знаками, відповідними яскравими стрічками і світловідбивною фарбою, а для гвардійців та поліцейських проводять додаткові інструктажі для того, щоб уникнути таких ситуацій та не стати жертвою несумлінних водіїв.

Раніше стало відомо, що у Києві на смерть збили військового на блокпості.

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