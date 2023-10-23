У Києві взяли під варту водія, який на смерть збив військового на блокпості

Винуватцю ДТП обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.

Фото: Київська міська прокуратура

Шевченківським районним судом міста Києва винуватцю ДТП на блокпосту зі смертельними наслідками обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.



Нагадаємо, аварія сталася 22 жовтня близько 00:03 на блокпосту при вʼїзді до столиці.



Водій автомобіля «Honda Civic» рухався з перевищенням швидкості в межах другої (середньої) смуги Об’їзної дороги у м. Києві в напрямку Броварського проспекту.



Наближаючись до стаціонарного блокпосту, водій не оцінив дорожню обстановку та здійснив наїзд на військовослужбовця, який ніс там службу.



Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Раніше ми писали, що водію, який на смерть збив військового у Києві, повідомили про підозру.

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