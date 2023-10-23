В Киеве взяли под стражу водителя, который насмерть сбил военного на блокпосте

Виновнику ДТП избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Фото: Киевская городская прокуратура

Шевченковским районным судом города Киева виновнику ДТП на блокпосте со смертельным исходом избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.



Напомним, авария произошла 22 октября около 00:03 на блокпоста при въезде в столицу.



Водитель автомобиля Honda Civic двигался с превышением скорости в пределах второй (средней) полосы Объездной дороги в Киеве в направлении Броварского проспекта.



Приближаясь к стационарному блокпосту, водитель не оценил дорожную обстановку и совершил наезд на несшего там службу военнослужащего.



От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Ранее мы писали, что водителю, который насмерть сбил военного в Киеве, сообщили о подозрении.

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