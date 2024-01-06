У Стамбулі пасажирський літак перервав зліт через кота, який гуляв по салону

Виявилося, що пасажир незаконно взяв тваринку на борт.

Джерело фото: Karam Sodhi / AviationSource

У Стамбулі пасажирський літак, який прямував в Афіни, перервав зліт через кота. Про це пише «DAILY SABAH».

Коли літак Boeing завершив посадку пасажирів і почав руління для зльоту, пасажири на борту помітили в салоні кота, який блукав. Тоді екіпаж літака доповів про ситуацію, і пілот повернувся на стоянку.

Наступні перевірки показали, що пасажир проніс кота до літака без бронювання, оплати або відповідної переноски. Власник таємно помістив тварину в ручну поклажу та доставив у літак.

У ЗМІ пишуть, що авіакомпанія занесе пасажира в «чорний список», оскільки, згідно повідомленню, пасажир, причетний до цього інциденту, відомий подібною поведінкою в минулому.

Після висадки кота та його власника політ відновився.

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