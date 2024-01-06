Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Господарським судам розширено повноваження, — розглядатимуть клопотання АМКУ на проведення обшуків і вилучення документів у бізнесу

Набрав чинності закон, який запроваджує судовий контроль «квазіслідчих» повноважень АМКУ з проведення перевірки суб’єктів господарювання, доступу до приміщень, інших володінь, місць зберігання інформації і на вчинення окремих процесуальних дій у вигляді проведення огляду, опломбовування, накладення арешту на майно, вилучення майна.

За фальсифікацію пробігу вживаних авто пропонують карати штрафом у 17 тисяч грн

Верховна Рада розгляне законопроект про покарання за фальсифікацію пробігу вживаного транспортного засобу.

Суд не може вимагати від позивача проходження дозвільної процедури на перепланування об’єкта нерухомості до ухвалення рішення про поділ спірного нерухомого майна, - Об’єднана палата КЦС

Ухвалення рішення суду про поділ нерухомого майна в натурі між співвласниками не потребує попереднього подання суду документів на будівельні роботи, навіть якщо поділ вимагатиме перепланування, - позиція Верховного Суду.

Верховний Суд вказав на обов’язок суду апеляційної інстанції належним чином мотивувати відмову в прийнятті та дослідженні нових доказів

Вирішуючи питання стосовно прийняття та дослідження нових доказів, як і відмову в їх прийнятті, суд апеляційної інстанції зобов`язаний мотивувати свій висновок у відповідній ухвалі або в ухваленому судовому рішенні, - ВС.

НАЗК прогнозує, що нові підходи до перевірки декларацій збільшать кількість чиновників, притягнутих до відповідальності

Зміна підходів до перевірки декларацій сприятиме більшій ефективності НАЗК, бо до відповідальності будуть притягати більше чиновників.

  1. У світі

У Стамбулі пасажирський літак перервав зліт через кота, який гуляв по салону

17:51, 6 січня 2024
Виявилося, що пасажир незаконно взяв тваринку на борт.
У Стамбулі пасажирський літак перервав зліт через кота, який гуляв по салону
Джерело фото: Karam Sodhi / AviationSource
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

У Стамбулі пасажирський літак, який прямував в Афіни, перервав зліт через кота. Про це пише «DAILY SABAH».

Коли літак Boeing завершив посадку пасажирів і почав руління для зльоту, пасажири на борту помітили в салоні кота, який блукав. Тоді екіпаж літака доповів про ситуацію, і пілот повернувся на стоянку.

Наступні перевірки показали, що пасажир проніс кота до літака без бронювання, оплати або відповідної переноски. Власник таємно помістив тварину в ручну поклажу та доставив у літак.

У ЗМІ пишуть, що авіакомпанія занесе пасажира в «чорний список», оскільки, згідно повідомленню, пасажир, причетний до цього інциденту, відомий подібною поведінкою в минулому.

Після висадки кота та його власника політ відновився.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віра Кравець
    Віра Кравець
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Петро Абрамов
    Петро Абрамов
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Людмила Сугак
    Людмила Сугак
    заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції
  • Наталія Принцевська
    Наталія Принцевська
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду