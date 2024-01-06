Водії можуть продовжити зберігання номерних знаків онлайн: як це зробити

Номерні знаки, за які не сплачено за зберігання, підлягають знищенню.

Сплатити за зберігання номерних знаків можна онлайн у кабінеті водія. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Для цього потрібно зробити декілька кліків, а саме:

авторизуватись у кабінеті водія

обрати цю послугу серед інших

визначитись із терміном продовження зберігання

оплатити

Як зазначили у сервісному центрі, вартість одного дня зберігання становить 10,8 грн.

Сервісні центри МВС отримують інформацію про продовження зберігання номерних знаків автоматично.

Номерні знаки, за які не сплачено за зберігання, підлягають знищенню.

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