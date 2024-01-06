Водители могут продлить хранение номерных знаков онлайн: как это сделать

Оплатить за хранение номерных знаков можно онлайн в кабинете водителя. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.
Для этого нужно сделать несколько кликов, а именно:
- авторизироваться в кабинете водителя
- выбрать эту услугу среди других
- определиться со сроком продления хранения
- оплатить
Как отметили в сервисном центре, стоимость одного дня хранения составляет 10,8 грн.
Сервисные центры МВД получают информацию о продлении хранения номерных знаков автоматически.
Номерные знаки, за которые не уплачено за хранение, подлежат уничтожению.
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