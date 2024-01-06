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За фальсификацию пробега подержанных авто предлагают наказывать штрафом в 17 тысяч грн

Верховная Рада рассмотрит законопроект о наказании за фальсификацию пробега подержанного транспортного средства.

Суд не может требовать от истца прохождения разрешительной процедуры на перепланировку объекта недвижимости до принятия решения о разделе спорного недвижимого имущества, - Объединенная палата КГС

Принятие решения суда о разделе недвижимого имущества в натуре между совладельцами не требует предварительного представления суду документов на строительные работы, даже если раздел будет требовать перепланировки, - позиция Верховного Суда.

Верховный Суд указал на обязанность суда апелляционной инстанции должным образом мотивировать отказ в принятии и исследовании новых доказательств

Решая вопросы принятия и исследования новых доказательств, как и отказ в их принятии, суд апелляционной инстанции обязан мотивировать свое заключение в соответствующем определении или в принятом судебном решении, - ВС.

НАПК прогнозирует, что новые подходы к проверке деклараций увеличат количество чиновников, привлеченных к ответственности

Изменение подходов к проверке деклараций будет способствовать большей эффективности НАПК, потому что к ответственности будут привлечены больше чиновников.

Сколько будут получать прокуроры САП в 2024 году

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  1. В Украине

Водители могут продлить хранение номерных знаков онлайн: как это сделать

17:34, 6 января 2024
Номерные знаки, за которые не уплачено за хранение, подлежат уничтожению.
Водители могут продлить хранение номерных знаков онлайн: как это сделать
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Оплатить за хранение номерных знаков можно онлайн в кабинете водителя. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Для этого нужно сделать несколько кликов, а именно:

  • авторизироваться в кабинете водителя
  • выбрать эту услугу среди других
  • определиться со сроком продления хранения
  • оплатить

Как отметили в сервисном центре, стоимость одного дня хранения составляет 10,8 грн.

Сервисные центры МВД получают информацию о продлении хранения номерных знаков автоматически.

Номерные знаки, за которые не уплачено за хранение, подлежат уничтожению.

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