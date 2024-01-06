Водители могут продлить хранение номерных знаков онлайн: как это сделать

Номерные знаки, за которые не уплачено за хранение, подлежат уничтожению.

Оплатить за хранение номерных знаков можно онлайн в кабинете водителя. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Для этого нужно сделать несколько кликов, а именно:

авторизироваться в кабинете водителя

выбрать эту услугу среди других

определиться со сроком продления хранения

оплатить

Как отметили в сервисном центре, стоимость одного дня хранения составляет 10,8 грн.

Сервисные центры МВД получают информацию о продлении хранения номерных знаков автоматически.

Номерные знаки, за которые не уплачено за хранение, подлежат уничтожению.

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