Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
За фальсификацию пробега подержанных авто предлагают наказывать штрафом в 17 тысяч грн

Верховная Рада рассмотрит законопроект о наказании за фальсификацию пробега подержанного транспортного средства.

Суд не может требовать от истца прохождения разрешительной процедуры на перепланировку объекта недвижимости до принятия решения о разделе спорного недвижимого имущества, - Объединенная палата КГС

Принятие решения суда о разделе недвижимого имущества в натуре между совладельцами не требует предварительного представления суду документов на строительные работы, даже если раздел будет требовать перепланировки, - позиция Верховного Суда.

Верховный Суд указал на обязанность суда апелляционной инстанции должным образом мотивировать отказ в принятии и исследовании новых доказательств

Решая вопросы принятия и исследования новых доказательств, как и отказ в их принятии, суд апелляционной инстанции обязан мотивировать свое заключение в соответствующем определении или в принятом судебном решении, - ВС.

НАПК прогнозирует, что новые подходы к проверке деклараций увеличат количество чиновников, привлеченных к ответственности

Изменение подходов к проверке деклараций будет способствовать большей эффективности НАПК, потому что к ответственности будут привлечены больше чиновников.

Сколько будут получать прокуроры САП в 2024 году

Как будут считать должностные оклады в Специализированной антикоррупционной прокуратуре по новому закону.

  1. В Украине

Нотариусам представили еще один способ уточнения информации о лице при совершении нотариальных действий

17:15, 6 января 2024
Некоторые нотариусы смогут бесплатно пользоваться сервисом для выполнения СПФМ задач и обязанностей.
Нотариусам представили еще один способ уточнения информации о лице при совершении нотариальных действий
Изображение: freepik.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Нотариусы могут воспользоваться еще одним способом проверки для целей финмониторинга при совершении нотариальных действий.

Так, Нотариальная палата Украины заключила Меморандум о сотрудничестве с информационным сервисом CheckList FinAP.

Это инструмент для выполнения СПФМ задач и обязанностей, в частности уточнение информации о лице, проведение анализа соответствия финансовых операций с целью выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.

Нотариусам будут доступны сведения по следующим направлениям: «Национальные публичные деятели», «Иностранные публичные деятели», «Международные публичные деятели», «Сакционные списки», «Недействительные/похищенные/потерянные документы», «Единый государственный реестр юридических лиц», «Анализ изменений в Едином государственном реестре юридических лиц», «Реестр должников», «Лицензии», «Реестр судебных решений», «Реестр «Нотариусы», «Реестр «Банкруты», «Реестр «Оккупант», «Реестр «Предатели», «Реестр» «Лица, находящиеся в розыске МВД, СБУ», «Реестр «Коррупционеры».

До 31 января нотариусам предоставляется бесплатный тестовый доступ к сервису.

Бесплатно пользоваться сервисом после 31 января смогут нотариусы, которые работают:

  • в прифронтовых зонах;
  • в селах;
  • в государственных нотариальных конторах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віра Кравець
    Віра Кравець
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Петро Абрамов
    Петро Абрамов
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Людмила Сугак
    Людмила Сугак
    заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції
  • Наталія Принцевська
    Наталія Принцевська
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду