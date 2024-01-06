Нотариусам представили еще один способ уточнения информации о лице при совершении нотариальных действий

Некоторые нотариусы смогут бесплатно пользоваться сервисом для выполнения СПФМ задач и обязанностей.

Изображение: freepik.com

Нотариусы могут воспользоваться еще одним способом проверки для целей финмониторинга при совершении нотариальных действий.

Так, Нотариальная палата Украины заключила Меморандум о сотрудничестве с информационным сервисом CheckList FinAP.

Это инструмент для выполнения СПФМ задач и обязанностей, в частности уточнение информации о лице, проведение анализа соответствия финансовых операций с целью выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.

Нотариусам будут доступны сведения по следующим направлениям: «Национальные публичные деятели», «Иностранные публичные деятели», «Международные публичные деятели», «Сакционные списки», «Недействительные/похищенные/потерянные документы», «Единый государственный реестр юридических лиц», «Анализ изменений в Едином государственном реестре юридических лиц», «Реестр должников», «Лицензии», «Реестр судебных решений», «Реестр «Нотариусы», «Реестр «Банкруты», «Реестр «Оккупант», «Реестр «Предатели», «Реестр» «Лица, находящиеся в розыске МВД, СБУ», «Реестр «Коррупционеры».

До 31 января нотариусам предоставляется бесплатный тестовый доступ к сервису.

Бесплатно пользоваться сервисом после 31 января смогут нотариусы, которые работают:

в прифронтовых зонах;

в селах;

в государственных нотариальных конторах.

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