Нотаріусам презентували ще один спосіб уточнення інформації про особу при вчиненні нотаріальних дій

Деякі нотаріуси зможуть безкоштовне користуватися сервісом для виконання СПФМ завдань і обов’язків.

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Нотаріусі можуть скористатися ще одним спосібом перевірки для цілей фінмоніторингу при вчиненні нотаріальних дій.

Так, Нотаріальна палата України уклала Меморандум про співробітництво з інформаційним сервісом CheckList FinAP.

Це інструмент для виконання СПФМ завдань і обов’язків, зокрема уточнення інформації про особу, проведення аналізу відповідності фінансових операцій, з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

Нотаріусам будуть доступні відомості за наступними напрямками: «Національні публічні діячі», «Іноземні публічні діячі», «Міжнародні публічні діячі», «Санкційні списки», «Недійсні/викрадені/втрачені документи», «Єдиний державний реєстр юридичних осіб», «Аналіз змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб», «Реєстр боржників», «Ліцензії», «Реєстр судових рішень», «Реєстр «Нотаріуси», «Реєстр «Банкрути», «Реєстр «Окупант», «Реєстр «Зрадники», «Реєстр «Особи, що знаходяться в розшуку МВС, СБУ», «Реєстр «Корупціонери».

До 31 січня нотаріусам надається безкоштовний тестовий доступ до сервісу.

Безкоштовне користуватися сервісом після 31 січня зможуть нотаріуси, які працюють:

у прифронтових зонах;

у селах;

у державних нотаріальних конторах.

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