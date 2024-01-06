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  1. В мире

В Стамбуле пассажирский самолет прервал взлет из-за кота, гулявшего по салону

17:51, 6 января 2024
Оказалось, что пассажир незаконно взял животное на борт.
В Стамбуле пассажирский самолет прервал взлет из-за кота, гулявшего по салону
Источник фото: Karam Sodhi / AviationSource
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В Стамбуле пассажирский самолет, следовавший в Афины, прервал взлет через кота. Об этом це пишет «DAILY SABAH».

Когда самолет Boeing завершил посадку пассажиров и начал руление для взлета, пассажиры на борту заметили в салоне блуждающего кота. Тогда экипаж самолета сообщил о ситуации, и пилот вернулся на стоянку.

Последующие проверки показали, что пассажир пронес кота в самолет без бронирования, оплаты или подходящей переноски. Владелец тайно поместил животное в ручную кладь и доставил в самолет.

В СМИ пишут, что авиакомпания занесет пассажира в «черный список», поскольку, согласно сообщению, пассажир, причастный к этому инциденту, известен подобным поведением в прошлом.

После высадки кота и его владельца полет возобновился.

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