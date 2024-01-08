Водіям радять використовувати спецзасоби на дорогах, щоб уникнути аварій

Щоб уникнути аварій на дорогах, водіям радять використовувати, зокрема, ланцюги або браслети проти ковзання.

У зв’язку з погіршенням погоди майже по всій Україні у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури радять утриматися від поїздок або скористатися спеціальними технічними засобами для автотранспорту.

Щоб уникнути аварій на дорогах, водіям радять використовувати, зокрема, ланцюги або браслети проти ковзання. Вони поліпшують прохідність автомобіля на складних ділянках дороги - слизькі підйоми і спуски, засніженість і ожеледь.

«Застосувати ланцюг доволі просто. Достатньо протягнути його навколо шини автомобіля через отвір між колісним і гальмівним диском, і це вже додасть вашій поїздці додаткових гарантій безпеки», - пояснили фахівці.

У випадку далекої поїздки необхідно брати із собою буксирувальний трос, лопату, каністру з бензином, зимовий омивач скла, аптечку, знак аварійної зупинки, вогнегасник.

За цих погодних умов водіям варто бути максимально уважними і виконувати правила дорожнього руху.

▪️ Дотримуватися швидкісного режиму

▪️ Тримати безпечну дистанцію.

▪️ Обережно маневрувати, особливо під час обгону.

▪️ Вмикати фари ближнього світла.

▪️ Позначати зупинку транспорту відповідними сигналами.

Водіїв просять бути обережними та пильними, не ризикувати власним життям. У разі виникнення надзвичайних ситуацій на дорогах загального користування державного значення звертатися за номерами: 101, 102 та 103.

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