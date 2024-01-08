Оголосили лауреатів премії «Золотий глобус»

Головну нагороду в цьому році здобув фільм «Оппенгеймер».

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У Беверлі-Гіллз пройшла 81 церемонія вручення премії «Золотий глобус». Головну нагороду в цьому році здобув фільм «Оппенгеймер». Крістофера Нолана визнали найкращим режисером, а виконавця головної ролі фільму Кілліана Мерфі — найкращим актором.

Про це йдеться на сайті премії.

Цього разу до 25 номінацій додали дві нові категорії – «Кінематографічні й касові досягнення в кіно» та «Найкращий виступ у стендап-комедії на телебаченні».

Кіно

Найкращий драматичний фільм – «Оппенгеймер»;

Найкращий комедійний фільм або мюзикл – «Бідолахи»;

Найкращий фільм іноземною мовою – «Анатомія падіння»;

Найкращий анімаційний фільм – «Як ти живеш?»;

Найкращий режисер – Крістофер Нолан («Оппенгеймер»);

Найкращий сценарій – Жюстін Тріє та Артур Харарі, «Анатомія падіння»;

Найкращий актор драматичного фільму – Кілліан Мерфі («Оппенгеймер»);

Найкраща актриса драматичного фільму – Лілі Гледстоун («Вбивці квіткової повні»);

Найкращий актор у комедійному фільмі або мюзиклі – Пол Джаматті («Залишені»);

Найкраща актриса в комедійному фільмі чи мюзиклі – Емма Стоун («Бідолахи»);

Найкращий актор другого плану – Роберт Дауні – молодший («Оппенгеймер»);

Найкраща актриса другого плану – Давайн Джой Рендольф («Залишені»);

Найкраща музика – Людвіг Горанссон («Оппенгеймер»);

Найкраща пісня – «What Was I Made For?» Біллі Айліш («Барбі»).

Серіали

Найкращий драматичний серіал – «Спадкоємці»;

Найкращий мінісеріал, серіал-антологія або фільм для телебачення – «Сварка»;

Найкращий мюзикл або комедія – «Ведмідь»;

Найкращий актор у драматичному серіалі – Кіран Калкін («Спадкоємці»);

Найкраща акторка у драматичному серіалі – Сара Снук («Спадкоємці»);

Найкращий актор мінісеріалу, серіалу-антології чи фільму для телебачення – Стівен Йон («Сварка»);

Найкраща актриса мінісеріалу, серіалу-антології чи фільму для телебачення – Алі Вонг «Сварка»);

Найкращий актор другого плану в серіалі – Метью Макфейден («Спадкоємці»);

Найкраща актриса другого плану в серіалі – Елізабет Дебікі («Корона»);

Найкращий актор у телевізійному серіалі в жанрі мюзикл або комедія – Джеремі Аллен Вайт («Ведмідь»);

Найкраща акторка в телевізійному серіалі в жанрі мюзикл або комедія – Айо Едебірі («Ведмідь»).

Нові номінації

Найкраща робота в жанрі стендап-комедії на телебаченні – Рікі Джервейс («Рікі Джервейс: Армагеддон»);

За кінематографічні й касові досягнення – «Барбі».

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