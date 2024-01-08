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Оголосили лауреатів премії «Золотий глобус»

21:25, 8 січня 2024
Головну нагороду в цьому році здобув фільм «Оппенгеймер».
Оголосили лауреатів премії «Золотий глобус»
Джерело фото: Getty Images
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У Беверлі-Гіллз пройшла 81 церемонія вручення премії «Золотий глобус». Головну нагороду в цьому році здобув фільм «Оппенгеймер». Крістофера Нолана визнали найкращим режисером, а виконавця головної ролі фільму Кілліана Мерфі — найкращим актором.

Про це йдеться на сайті премії.

Цього разу до 25 номінацій додали дві нові категорії – «Кінематографічні й касові досягнення в кіно» та «Найкращий виступ у стендап-комедії на телебаченні».

Кіно

  • Найкращий драматичний фільм – «Оппенгеймер»;
  • Найкращий комедійний фільм або мюзикл – «Бідолахи»;
  • Найкращий фільм іноземною мовою – «Анатомія падіння»;
  • Найкращий анімаційний фільм – «Як ти живеш?»;
  • Найкращий режисер – Крістофер Нолан («Оппенгеймер»);
  • Найкращий сценарій – Жюстін Тріє та Артур Харарі, «Анатомія падіння»;
  • Найкращий актор драматичного фільму – Кілліан Мерфі («Оппенгеймер»);
  • Найкраща актриса драматичного фільму – Лілі Гледстоун («Вбивці квіткової повні»);
  • Найкращий актор у комедійному фільмі або мюзиклі – Пол Джаматті («Залишені»);
  • Найкраща актриса в комедійному фільмі чи мюзиклі – Емма Стоун («Бідолахи»);
  • Найкращий актор другого плану – Роберт Дауні – молодший («Оппенгеймер»);
  • Найкраща актриса другого плану – Давайн Джой Рендольф («Залишені»);
  • Найкраща музика – Людвіг Горанссон («Оппенгеймер»);
  • Найкраща пісня – «What Was I Made For?» Біллі Айліш («Барбі»).

Серіали

  • Найкращий драматичний серіал – «Спадкоємці»;
  • Найкращий мінісеріал, серіал-антологія або фільм для телебачення – «Сварка»;
  • Найкращий мюзикл або комедія – «Ведмідь»;
  • Найкращий актор у драматичному серіалі – Кіран Калкін («Спадкоємці»);
  • Найкраща акторка у драматичному серіалі – Сара Снук («Спадкоємці»);
  • Найкращий актор мінісеріалу, серіалу-антології чи фільму для телебачення – Стівен Йон («Сварка»);
  • Найкраща актриса мінісеріалу, серіалу-антології чи фільму для телебачення – Алі Вонг «Сварка»);
  • Найкращий актор другого плану в серіалі – Метью Макфейден («Спадкоємці»);
  • Найкраща актриса другого плану в серіалі – Елізабет Дебікі («Корона»);
  • Найкращий актор у телевізійному серіалі в жанрі мюзикл або комедія – Джеремі Аллен Вайт («Ведмідь»);
  • Найкраща акторка в телевізійному серіалі в жанрі мюзикл або комедія – Айо Едебірі («Ведмідь»).

Нові номінації

  • Найкраща робота в жанрі стендап-комедії на телебаченні – Рікі Джервейс («Рікі Джервейс: Армагеддон»);
  • За кінематографічні й касові досягнення – «Барбі».

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