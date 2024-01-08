Объявили лауреатов премии «Золотой глобус»

В Беверли-Хиллз прошла 81 церемония вручения премии «Золотой глобус». Главную награду в этом году получил фильм «Оппенгеймер». Кристофер Нолан признан лучшим режиссером, а исполнителя главной роли фильма Киллиана Мерфи — лучшим актером.
Об этом идет речь на сайте премии.
В этот раз к 25 номинациям добавили две новые категории – «Кинематографические и кассовые достижения в кино» и «Лучшее выступление в стендап-комедии на телевидении».
Кино
- Лучший драматический фильм – «Оппенгеймер»;
- Лучший комедийный фильм или мюзикл – «Бедолахи»;
- Лучший фильм на иностранном языке – «Анатомия падения»;
- Лучший анимационный фильм – «Как ты живешь?»;
- Лучший режиссер – Кристофер Нолан («Оппенгеймер»);
- Лучший сценарий – Жюстин Трие и Артур Харари, «Анатомия падения»;
- Лучший актер драматического фильма – Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»);
- Лучшая актриса драматического фильма – Лили Гледстоун («Убийцы цветочного полнолуния»);
- Лучший актер в комедийном фильме или мюзикле – Пол Джаматти («Оставленные»);
- Лучшая актриса в комедийном фильме или мюзикле – Эмма Стоун («Бедолахи»);
- Лучший актер второго плана – Роберт Дауни – младший (Оппенгеймер);
- Лучшая актриса второго плана – Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»);
- Лучшая музыка – Людвиг Горанссон («Оппенгеймер»);
- Лучшая песня – «What Was I Made For?» Билли Айлиш («Барби»).
Сериалы
- Лучший драматический сериал – «Наследники»;
- Лучший минисериал, сериал-антология или фильм для телевидения – «Ссора»;
- Лучший мюзикл или комедия – «Медведь»;
- Лучший актер в драматическом сериале – Киран Калкин («Наследники»);
- Лучшая актриса в драматическом сериале – Сара Снук («Наследники»);
- Лучший актер минисериала, сериала-антологии или фильма для телевидения – Стивен Йон («Ссора»);
- Лучшая актриса минисериала, сериала-антологии или фильма для телевидения – Али Вонг («Ссора»);
- Лучший актер второго плана в сериале – Мэтью Макфейден («Наследники»);
- Лучшая актриса второго плана в сериале – Элизабет Дебики («Корона»);
- Лучший актер в телевизионном сериале в жанре мюзикл или комедия – Джереми Аллен Уайт («Медведь»);
- Лучшая актриса в телевизионном сериале в жанре мюзикл или комедия – Айо Эдебири («Медведь»).
Новые номинации
- Лучшая работа в жанре стендап-комедии на телевидении – Рики Джервейс («Рики Джервейс: Армагеддон»);
- За кинематографические и кассовые достижения – «Барби».
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