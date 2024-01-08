Объявили лауреатов премии «Золотой глобус»

Главную награду в этом году получил фильм «Оппенгеймер».

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В Беверли-Хиллз прошла 81 церемония вручения премии «Золотой глобус». Главную награду в этом году получил фильм «Оппенгеймер». Кристофер Нолан признан лучшим режиссером, а исполнителя главной роли фильма Киллиана Мерфи — лучшим актером.

Об этом идет речь на сайте премии.

В этот раз к 25 номинациям добавили две новые категории – «Кинематографические и кассовые достижения в кино» и «Лучшее выступление в стендап-комедии на телевидении».

Кино

Лучший драматический фильм – «Оппенгеймер»;

Лучший комедийный фильм или мюзикл – «Бедолахи»;

Лучший фильм на иностранном языке – «Анатомия падения»;

Лучший анимационный фильм – «Как ты живешь?»;

Лучший режиссер – Кристофер Нолан («Оппенгеймер»);

Лучший сценарий – Жюстин Трие и Артур Харари, «Анатомия падения»;

Лучший актер драматического фильма – Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»);

Лучшая актриса драматического фильма – Лили Гледстоун («Убийцы цветочного полнолуния»);

Лучший актер в комедийном фильме или мюзикле – Пол Джаматти («Оставленные»);

Лучшая актриса в комедийном фильме или мюзикле – Эмма Стоун («Бедолахи»);

Лучший актер второго плана – Роберт Дауни – младший (Оппенгеймер);

Лучшая актриса второго плана – Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»);

Лучшая музыка – Людвиг Горанссон («Оппенгеймер»);

Лучшая песня – «What Was I Made For?» Билли Айлиш («Барби»).

Сериалы

Лучший драматический сериал – «Наследники»;

Лучший минисериал, сериал-антология или фильм для телевидения – «Ссора»;

Лучший мюзикл или комедия – «Медведь»;

Лучший актер в драматическом сериале – Киран Калкин («Наследники»);

Лучшая актриса в драматическом сериале – Сара Снук («Наследники»);

Лучший актер минисериала, сериала-антологии или фильма для телевидения – Стивен Йон («Ссора»);

Лучшая актриса минисериала, сериала-антологии или фильма для телевидения – Али Вонг («Ссора»);

Лучший актер второго плана в сериале – Мэтью Макфейден («Наследники»);

Лучшая актриса второго плана в сериале – Элизабет Дебики («Корона»);

Лучший актер в телевизионном сериале в жанре мюзикл или комедия – Джереми Аллен Уайт («Медведь»);

Лучшая актриса в телевизионном сериале в жанре мюзикл или комедия – Айо Эдебири («Медведь»).

Новые номинации

Лучшая работа в жанре стендап-комедии на телевидении – Рики Джервейс («Рики Джервейс: Армагеддон»);

За кинематографические и кассовые достижения – «Барби».

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