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Объявили лауреатов премии «Золотой глобус»

21:25, 8 января 2024
Главную награду в этом году получил фильм «Оппенгеймер».
Объявили лауреатов премии «Золотой глобус»
Источник фото: Getty Images
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В Беверли-Хиллз прошла 81 церемония вручения премии «Золотой глобус». Главную награду в этом году получил фильм «Оппенгеймер». Кристофер Нолан признан лучшим режиссером, а исполнителя главной роли фильма Киллиана Мерфи — лучшим актером.

Об этом идет речь на сайте премии.

В этот раз к 25 номинациям добавили две новые категории – «Кинематографические и кассовые достижения в кино» и «Лучшее выступление в стендап-комедии на телевидении».

Кино

  • Лучший драматический фильм – «Оппенгеймер»;
  • Лучший комедийный фильм или мюзикл – «Бедолахи»;
  • Лучший фильм на иностранном языке – «Анатомия падения»;
  • Лучший анимационный фильм – «Как ты живешь?»;
  • Лучший режиссер – Кристофер Нолан («Оппенгеймер»);
  • Лучший сценарий – Жюстин Трие и Артур Харари, «Анатомия падения»;
  • Лучший актер драматического фильма – Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»);
  • Лучшая актриса драматического фильма – Лили Гледстоун («Убийцы цветочного полнолуния»);
  • Лучший актер в комедийном фильме или мюзикле – Пол Джаматти («Оставленные»);
  • Лучшая актриса в комедийном фильме или мюзикле – Эмма Стоун («Бедолахи»);
  • Лучший актер второго плана – Роберт Дауни – младший (Оппенгеймер);
  • Лучшая актриса второго плана – Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»);
  • Лучшая музыка – Людвиг Горанссон («Оппенгеймер»);
  • Лучшая песня – «What Was I Made For?» Билли Айлиш («Барби»).

Сериалы

  • Лучший драматический сериал – «Наследники»;
  • Лучший минисериал, сериал-антология или фильм для телевидения – «Ссора»;
  • Лучший мюзикл или комедия – «Медведь»;
  • Лучший актер в драматическом сериале – Киран Калкин («Наследники»);
  • Лучшая актриса в драматическом сериале – Сара Снук («Наследники»);
  • Лучший актер минисериала, сериала-антологии или фильма для телевидения – Стивен Йон («Ссора»);
  • Лучшая актриса минисериала, сериала-антологии или фильма для телевидения – Али Вонг («Ссора»);
  • Лучший актер второго плана в сериале – Мэтью Макфейден («Наследники»);
  • Лучшая актриса второго плана в сериале – Элизабет Дебики («Корона»);
  • Лучший актер в телевизионном сериале в жанре мюзикл или комедия – Джереми Аллен Уайт («Медведь»);
  • Лучшая актриса в телевизионном сериале в жанре мюзикл или комедия – Айо Эдебири («Медведь»).

Новые номинации

  • Лучшая работа в жанре стендап-комедии на телевидении – Рики Джервейс («Рики Джервейс: Армагеддон»);
  • За кинематографические и кассовые достижения – «Барби».

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