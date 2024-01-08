Водителям советуют использовать спецсредства на дорогах, чтобы избежать аварий

Чтобы избежать аварий на дорогах, водителям советуют использовать, в частности, цепи или браслеты против скольжения.

В связи с ухудшением погоды почти по всей Украине в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры советуют воздержаться от поездок или воспользоваться специальными техническими средствами для автотранспорта.

Чтобы избежать аварий на дорогах, водителям советуют использовать, в частности, цепи или браслеты против скольжения. Они улучшают проходимость автомобиля на сложных участках дороги – скользкие подъемы и спуски, заснеженность и гололед.

«Применить цепь достаточно просто. Достаточно протащить его вокруг шины автомобиля через отверстие между колесным и тормозным диском, и это уже добавит вашей поездке дополнительные гарантии безопасности», - пояснили специалисты.

В случае дальней поездки необходимо брать с собой буксировочный трос, лопату, канистру с бензином, зимний омыватель стекла, аптечку, знак аварийной остановки, огнетушитель.

В этих погодных условиях водителям следует быть максимально внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

▪️ Соблюдать скоростной режим

▪️ Держать безопасную дистанцию.

▪️ Осторожно маневрировать, особенно во время обгона.

▪️ Включить фары ближнего света.

▪️ Отмечать остановку транспорта соответствующими сигналами.

Водителей просят быть осторожными и бдительными, не рисковать своей жизнью. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дорогах общего использования государственного значения обращаться по номерам: 101, 102 и 103.

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