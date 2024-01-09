Повітряні сили не підтверджують збиття нового «шахеда» з реактивним двигуном

Юрій Ігнат зазначив, що якщо такі дрони справді з'являться, це буде «міні крилата ракета», тому що бойова частина там не може бути великою через навантаження самого двигуна.

В Повітряних силах наразі не можуть підтвердити інформацію щодо нібито збиття нового «шахеда» з реактивним двигуном. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Не можу підтвердити. Ми його не знаходимо. Хто знайшов - нехай підтверджує, показує та розповідає. Ми цю тему вже обговорювали, що Іран показав 238 «шахед», чорного кольору. Після цієї демонстрації в нас БпЛА почали перефарбовувати в чорний колір й окупанти», - заявив Ігнат.

Оцінюючи ризики від нового «шахеда», Ігнат назвав новий БпЛА «міні крилатою ракетою.

За його словами, бойова частина безпілотника не буде великою через надмірне споживання пального реактивним двигуном.

Як пояснював раніше Ігнат, кольорове забарвлення БпЛА дозволятиме реактивному баражуючому боєприпасу бути менш помітним візуально в небі.

«Цей «шахед» дуже реактивний, він забарвлений у чорний матовий колір, що ще може ускладнити роботу візуального виявлення», - сказав Ігнат.

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