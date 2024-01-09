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Ми не виступаємо проти удосконалення мобілізації, — голова Антикоркомітету Анастасія Радіна прокоментувала корупційні ризики законопроекту про мобілізацію

Антикорупційний комітет Ради виявив низку корупційних ризиків у законопроекті Кабміну про посилення мобілізації, втім, це не означає, що його не буде ухвалено після їх усунення.

Податківцям доручать повідомляти НАБУ про ознаки хабарництва серед підприємців, - Комітет рекомендував законопроект

Зокрема Податковий кодекс доповнять обставинами, які можуть свідчити про надання платником податків хабаря службовій особі іноземної держави та положенням, що при їх виявленні податкова керується відповідним переліком НАБУ, який оприлюднюється на його офіційному вебсайті.

ВККС очікувало, що документи на конкурс в апеляційні суди подадуть від 3 до 5 тисяч кандидатів

В реальності документи для участі у конкурсі на 550 посад суддів апеляційних судів подали 2074 кандидати.

Кабмін змінив порядок видачі посвідчень членів сімей військовослужбовців, які загинули чи пропали безвісти під час проходження військової служби

Посвідчення підлягають поверненню до ТЦК чи уповноваженого органу, який їх видав, зокрема у разі виявлення факту подання недостовірної інформації про військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти, досягнення 18-річного віку дітьми таких військовослужбовців, а також коли дружина взяла інший шлюб.

Пропонований законопроектом про мобілізацію обов’язок постійно носити з собою військовий квиток не узгоджується з нормами законодавства, - ГНЕУ Верховної Ради

Виникає питання, як чоловікам, які зняті або виключені з військових обліків, наприклад, за станом здоров’я, і не мають військово-облікових документів, виконати передбачений законопроектом про посилення мобілізації обов’язок постійно носити відповідний документ, - ГНЕУ.

  1. В Україні

Повітряні сили не підтверджують збиття нового «шахеда» з реактивним двигуном

11:06, 9 січня 2024
Юрій Ігнат зазначив, що якщо такі дрони справді з'являться, це буде «міні крилата ракета», тому що бойова частина там не може бути великою через навантаження самого двигуна.
Повітряні сили не підтверджують збиття нового «шахеда» з реактивним двигуном
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В Повітряних силах наразі не можуть підтвердити інформацію щодо нібито збиття нового «шахеда» з реактивним двигуном. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Не можу підтвердити. Ми його не знаходимо. Хто знайшов - нехай підтверджує, показує та розповідає. Ми цю тему вже обговорювали, що Іран показав 238 «шахед», чорного кольору. Після цієї демонстрації в нас БпЛА почали перефарбовувати в чорний колір й окупанти», - заявив Ігнат.

Оцінюючи ризики від нового «шахеда», Ігнат назвав новий БпЛА «міні крилатою ракетою.

За його словами, бойова частина безпілотника не буде великою через надмірне споживання пального реактивним двигуном.

Як пояснював раніше Ігнат, кольорове забарвлення БпЛА дозволятиме реактивному баражуючому боєприпасу бути менш помітним візуально в небі.

«Цей «шахед» дуже реактивний, він забарвлений у чорний матовий колір, що ще може ускладнити роботу візуального виявлення», - сказав Ігнат.

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