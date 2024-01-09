Воздушные силы не подтверждают сбивание нового «шахеда» с реактивным двигателем

Юрий Игнат отметил, что если такие дроны действительно появятся, это будет «мини крылатая ракета», потому что боевая часть там не может быть большой из-за нагрузки самого двигателя.

В Воздушных силах пока не могут подтвердить информацию о якобы сбитии нового «шахеда» с реактивным двигателем. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Не могу подтвердить. Мы его не находим. Кто нашел – пусть подтверждает, показывает и рассказывает. Мы эту тему обсуждали, что Иран показал 238 «шахед», черного цвета. После этой демонстрации у нас БПЛА начали перекрашивать в черный цвет и оккупанты», - заявил Игнат.

Оценивая риски от нового «шахеда», Игнат назвал новый БпЛА «мини крылатой ракетой».

По его словам, боевая часть беспилотника не будет большой из-за чрезмерного потребления горючего реактивным двигателем.

Как объяснял ранее Игнат, цветная окраска БпЛА позволит реактивному баражирующему боеприпасу быть менее заметным визуально в небе.

«Этот «шахед» очень реактивный, он окрашен в черный матовый цвет, что еще может усложнить работу визуального обнаружения», - сказал Игнат.

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