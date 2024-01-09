В Ирландии украинским беженцам уменьшат финансовую помощь, но помогут с трудоустройством

Правительство Ирландии готовит снижение еженедельной помощи украинцам с 232 евро до 38,80 евро.

Источник фото: Еспресо.TV

Украинские беженцы, прибывающие в Ирландию для временного убежища, получат уменьшенные выплаты в рамках новых мер правительства, но в то же время им окажут поддержку в обучении и поиске работы, – сообщает independent.ie.

Кабинет министров планирует одобрить снижение еженедельной помощи для новоприбывших украинцев с 232 евро до 38,80 евро. Эти изменения вступят в силу после одобрения правительством соответствующих законов, запланированных на 9 января.

Около 100 000 украинских беженцев, которые уже находятся в Ирландии, не попадут под эти новые правила.

В соответствии с этими законодательными изменениями, украинцы, ищущие убежище, получат только 38,80 евро в неделю в качестве помощи, по сравнению со ставкой в 232 евро в неделю, которую они получали ранее.

Украинские беженцы получат поддержку в обучении и развитии навыков через местные офисы Intreo с целью облегчения поиска работы.

Те, кто получает социальную помощь, должны будут обращаться в государственную службу занятости Департамента социальной защиты населения.

Правительство Ирландии утверждает, что новые сниженные ставки социального обеспечения будут соответствовать предложениям других европейских стран.

Украинские беженцы также получат возможность проживать в государственном жилье в течение 90 дней, а затем будут самостоятельно ответственны за поиск жилья.

Ожидается, что новые правила вступят в силу в конце этого месяца. Согласно данным, с начала войны в Украине в феврале 2022 года в Ирландию прибыло более 102 тысяч украинцев.

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