В Ірландії українським біженцям зменшать фінансову допомогу, але допоможуть із працевлаштуванням

Уряд Ірландії готує зниження щотижневої допомоги українцям з 232 євро до 38,80 євро.

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Українські біженці, які прибувають до Ірландії для тимчасового притулку, отримають зменшені виплати у рамках нових заходів уряду, але водночас їм нададуть підтримку у навчанні та пошуку роботи, – повідомляє independent.ie.

Кабінет міністрів планує схвалити зниження щотижневої допомоги для новоприбулих українців з 232 євро до 38,80 євро. Ці зміни стануть чинними після схвалення урядом відповідних законів, запланованих на 9 січня.

Близько 100 000 українських біженців, які вже перебувають в Ірландії, не потраплять під ці нові правила.

Відповідно до цих законодавчих змін, українці, що шукають притулок, отримають лише 38,80 євро на тиждень в якості допомоги, порівняно зі ставкою в 232 євро на тиждень, яку вони отримували раніше.

Українські біженці отримають підтримку у навчанні та розвитку навичок через місцеві офіси Intreo з метою полегшення пошуку роботи.

Ті, хто отримує соціальну допомогу, повинні будуть звертатися до державної служби зайнятості Департаменту соціального захисту населення.

Уряд Ірландії стверджує, що нові знижені ставки соціального забезпечення відповідатимуть пропозиціям інших європейських країн.

Українські біженці також отримають можливість проживати у державному житлі протягом 90 днів, а потім будуть самостійно відповідальні за пошук житла.

Очікується, що нові правила стануть чинними наприкінці цього місяця. Згідно з даними, від початку війни в Україні в лютому 2022 року до Ірландії прибуло понад 102 тисячі українців.

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