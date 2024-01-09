У Литві застрелили неповнолітнього за позицію щодо війни в Україні: поліція не стала розпочинати досудове розслідування

Поліція Литви не розслідуватиме стрілянину у Вільнюській школі, де загинув учень через критику кремлівського режиму.

Джерело фото: Nedelia.lt

У Литві поліція вирішила не розпочинати досудове розслідування щодо стрілянини у Вільнюській школі, де двоє учнів застрелили третього після розмови про політику. Про це повідомляє LRT.

Мати загиблого пов'язує агресію, спрямовану проти її сина, з критикою кремлівського режиму. Вона розповіла, що учні стріляли під час виконання гімну групи «Вагнера». За її словами, перед інцидентом підлітки обговорювали політику під час перебування в піцерії.

Поліція вирішила не розпочинати досудове розслідування через юний вік правопорушників – обидва вони є неповнолітніми.

Поліція також розглядає можливість притягнення батьків до адміністративної відповідальності за невикористання батьківських повноважень. Вони можуть бути притягнуті до відповідальності за те, що не завадили дітям вчиняти неналежні дії. Це може бути першим випадком, коли батьки отримають попередження в цьому питанні.

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