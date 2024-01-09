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Уряд заохочує брати на роботу переселенців: підприємцям компенсовано 181 млн грн за працевлаштування ВПО

12:30, 9 січня 2024
Кабмін підвищив розмір компенсацій тим, хто братиме на роботу переселенців - з 1 січня її розмір збільшено до 7 100 грн на місяць, а з квітня - до 8 000 грн.
Уряд заохочує брати на роботу переселенців: підприємцям компенсовано 181 млн грн за працевлаштування ВПО
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Кабінет міністрів збільшив розмір компенсацій тим, хто братиме на роботу переселенців. З 1 січня вони отримуватимуть 7 100 грн на місяць, а з квітня - до 8 000 грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Окрім того, гроші платитимуть протягом трьох місяців, а не двох, як було раніше. До того ж, за працевлаштування ВПО з числа осіб з інвалідністю роботодавець зможе отримувати таку компенсацію протягом шістьох місяців.

«Понад 8 тисяч роботодавців отримали від уряду компенсацію у 2023 році за працевлаштування 14 400 українців, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів країни. Загалом підприємцям було перераховано 181 млн грн компенсації», - заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Урядова програма стимулювання підприємців діє з 2022 року і заохочує бізнес брати на роботу внутрішніх переселенців. За кожного працевлаштованого з числа ВПО держава виплачує роботодавцю компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (станом на 1 січня 2024 року - 7100 грн) впродовж трьох місяців, за працевлаштування ВПО з числа осіб з інвалідністю - впродовж шести місяців.

В Мінекономіки нагадали, що для отримання коштів роботодавець має укласти трудовий договір (зокрема за сумісництвом), гіг-контракт з внутрішньо переміщеною особою та подати заяву на отримання компенсації через портал «Дія» або в паперовій формі у центрі зайнятості разом з пакетом необхідних документів.

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