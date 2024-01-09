Правительство поощряет брать на работу переселенцев: предпринимателям компенсировано 181 млн грн за трудоустройство ВПЛ

Кабмин повысил размер компенсаций тем, кто будет брать на работу переселенцев – с 1 января ее размер увеличен до 7 100 грн в месяц, а с апреля – до 8 000 грн.

Кабинет министров увеличил размер компенсаций тем, кто будет брать на работу переселенцев. С 1 января они будут получать 7100 грн в месяц, а с апреля - до 8000 грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Кроме того, деньги будут платить в течение трех месяцев, а не двух, как было раньше. К тому же за трудоустройство ВПЛ из числа лиц с инвалидностью работодатель сможет получать такую компенсацию в течение шести месяцев.

«Более 8 тысяч работодателей получили от правительства компенсацию в 2023 году за трудоустройство 14 400 украинцев, вынужденных переехать из опасных регионов страны. В общей сложности предпринимателям было перечислено 181 млн грн компенсации», - замминистра экономики Татьяна Бережна.

Правительственная программа стимулирования предпринимателей действует с 2022 г. и поощряет бизнес брать на работу внутренних переселенцев. За каждого трудоустроенного из числа ВПЛ государство выплачивает работодателю компенсацию в размере минимальной заработной платы (по состоянию на 1 января 2024 - 7100 грн) в течение трех месяцев, за трудоустройство ВПЛ из числа лиц с инвалидностью - в течение шести месяцев.

В Минэкономики напомнили, что для получения средств работодатель должен заключить трудовой договор (в том числе по совместительству), гиг-контракт с внутренне перемещенным лицом и подать заявление на получение компенсации через портал «Дія» или в бумажной форме в центре занятости вместе с пакетом необходимых документов.

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