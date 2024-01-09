40 000 грн за освобождение из плена: будут судить мошенника, выдавшего себя за сотрудника ГУР

В Черкасской области мужчина хотел нажиться на чужом горе.

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Черкассы, который получил неправомерную выгоду за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, мужчина выдавал себя за сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, чтобы получить от жены военного ВСУ неправомерную выгоду за включение ее мужа в обменный список военнопленных ВСУ.

«За влияние на принятие решения уполномоченным лицом Министерства обороны Украины обвиняемый получил 40 тыс. грн», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в случае доказательства вины правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

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