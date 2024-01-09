40 000 грн за визволення з полону: судитимуть шахрая, який видав себе за співробітника ГУР

На Черкащині чоловік хотів нажитися на чужому горі.

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя м. Черкаси, який одержав неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, чоловік видавав себе за співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, щоб одержати від дружини військового ЗСУ неправомірну вигоду за включення її чоловіка в обмінний список військовополонених ЗСУ.

«За вплив на прийняття рішення уповноваженою особою Міністерства оборони України обвинувачений одержав 40 тис. грн», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що у разі доведення вини правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

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