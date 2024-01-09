Підступні «безкоштовні» юридичні консультації: що варто знати

Система безоплатної правової допомоги не надає платні послуги.

Надходять відомості про телефонні дзвінки від організацій, що називають себе «Центром правової допомоги» або «Центром правової підтримки» та обіцяють безкоштовні юридичні консультації. Часто такі організації пропонують безоплатні консультації лише на перший раз, після чого подальші послуги стають платними. Про це повідомило Міністерство юстиції України.

Важливо розрізняти ці організації від системи безоплатної правової допомоги (БПД). Юридичні послуги, надані БПД, є безкоштовними, і вони включають не лише консультації, але і підготовку документів для суду, а також супровід справи у суді.

У разі отримання пропозиції отримати консультацію по телефону варто уточнити умови, на яких це пропонується: чи є послуги платними, як часто можна отримувати безоплатні консультації, які саме послуги є безоплатними, а які - платними. Це допоможе уникнути непорозумінь та правильно оцінити, які сервіси дійсно є безкоштовними, а які вимагають оплати.

Раніше ми писали, як отримати безоплатну правову допомогу з питань працевлаштування онлайн.

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