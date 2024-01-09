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Ми не виступаємо проти удосконалення мобілізації, — голова Антикоркомітету Анастасія Радіна прокоментувала корупційні ризики законопроекту про мобілізацію

Антикорупційний комітет Ради виявив низку корупційних ризиків у законопроекті Кабміну про посилення мобілізації, втім, це не означає, що його не буде ухвалено після їх усунення.

Податківцям доручать повідомляти НАБУ про ознаки хабарництва серед підприємців, - Комітет рекомендував законопроект

Зокрема Податковий кодекс доповнять обставинами, які можуть свідчити про надання платником податків хабаря службовій особі іноземної держави та положенням, що при їх виявленні податкова керується відповідним переліком НАБУ, який оприлюднюється на його офіційному вебсайті.

ВККС очікувало, що документи на конкурс в апеляційні суди подадуть від 3 до 5 тисяч кандидатів

В реальності документи для участі у конкурсі на 550 посад суддів апеляційних судів подали 2074 кандидати.

Кабмін змінив порядок видачі посвідчень членів сімей військовослужбовців, які загинули чи пропали безвісти під час проходження військової служби

Посвідчення підлягають поверненню до ТЦК чи уповноваженого органу, який їх видав, зокрема у разі виявлення факту подання недостовірної інформації про військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти, досягнення 18-річного віку дітьми таких військовослужбовців, а також коли дружина взяла інший шлюб.

Пропонований законопроектом про мобілізацію обов’язок постійно носити з собою військовий квиток не узгоджується з нормами законодавства, - ГНЕУ Верховної Ради

Виникає питання, як чоловікам, які зняті або виключені з військових обліків, наприклад, за станом здоров’я, і не мають військово-облікових документів, виконати передбачений законопроектом про посилення мобілізації обов’язок постійно носити відповідний документ, - ГНЕУ.

  1. В Україні

СБУ затримала російського інформатора, який «полював» на ППО та HIMARS під Слов’янськом

11:15, 9 січня 2024
Зловмисник «зливав» локації Сил оборони, які залучені до бойових операцій на східному фронті.
СБУ затримала російського інформатора, який «полював» на ППО та HIMARS під Слов’янськом
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Служба безпеки України затримала ще одного російського інформатора на Донеччині. Про це повідомляє СБУ.

Так, зловмисник «зливав» локації Сил оборони, які залучені до бойових операцій на східному фронті. Насамперед він намагався виявити пункти базування українських комплексів ППО та реактивних систем залпового вогню, у тому числі типу M142 HIMARS.

Також фігурант цікавився місцями найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ в районі Слов’янська.

Інформатор поширював отримані відомості через один з ворожих каналів у популярному месенджері, який адмініструється представниками «мдб днр».

Втім, СБУ вдалося зірвати ворожі плани щодо здійснення прицільних обстрілів українських об’єктів.

За даними слідства, фігурантом є 43-річний місцевий житель, який підтримував збройну агресію рф проти України. Про це він неодноразово писав у прокремлівських телеграм-каналах.

Потім зловмисник почав «зливати» до чат-бота фсб закриті відомості про місця базування та орієнтовну кількість українських військ на Слов’янському напрямку.

Для збору відомостей інформатор особисто обходив місто та навколишні селища, де приховано фіксував дислокації та маршрути руху підрозділів ЗСУ.

СБУ зазначає, що під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюремного ув’язнення.

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