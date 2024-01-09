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  1. В Украине

СБУ задержала российского информатора, который «охотился» на ПВО и HIMARS под Славянском

11:15, 9 января 2024
Злоумышленник «сливал» локации Сил обороны, вовлеченные в боевые операции на восточном фронте.
СБУ задержала российского информатора, который «охотился» на ПВО и HIMARS под Славянском
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Служба безопасности Украины задержала еще одного российского информатора в Донецкой области. Об этом сообщает СБУ.

Так, злоумышленник «сливал» локации Сил обороны, вовлеченные в боевые операции на восточном фронте. В первую очередь, он пытался выявить пункты базирования украинских комплексов ПВО и реактивных систем залпового огня, в том числе типа M142 HIMARS.

Также фигурант интересовался местами наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники в районе Славянска.

Информатор распространял полученные сведения через один из вражеских каналов в популярном мессенджере, администрируемом представителями «мдб днр».

Впрочем, СБУ удалось сорвать враждебные планы по осуществлению прицельных обстрелов украинских объектов.

По данным следствия, фигурантом является 43-летний местный житель, поддерживавший вооруженную агрессию рф против Украины. Об этом он не раз писал в прокремлевских Телеграмм-каналах.

Затем злоумышленник начал «сливать» в чат-бот фсб закрытые сведения о местах базирования и ориентировочном количестве украинских войск на Славянском направлении.

Для сбора сведений информатор лично обходил город и окрестные поселки, где скрыто фиксировал дислокации и маршруты движения подразделений ВСУ.

СБУ отмечает, что во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.

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