Министра обороны США Ллойда Остина перевели из интенсивной терапии — Пентагон

Глава Пентагона Ллойд Остин продолжает восстанавливаться после осложнений.

Как известно, министр обороны США Ллойд Остин был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.

8 января представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Остин был переведен из палаты интенсивной терапии в обычную больничную палату, он выздоравливает и находится в хорошем настроении. Заявление появилось на официальном сайте ведомства.

По словам спикера, Остин имеет полный доступ к безопасной связи и продолжает контролировать операции Министерства обороны по всему миру.

Райдер также рассказал, что Остин попал в отделение интенсивной терапии вечером 1 января после того, как почувствовал сильную боль после плановой медицинской процедуры, проведенной в той же больнице 22 декабря.

После госпитализации Остин прошел тестирование и оценку. 2 января определенные полномочия были переданы заместителю министра обороны Кэтлин Хикс «в связи с состоянием министра и на основании медицинских рекомендаций», сказал Райдер.

Ранее собобщалось, что Джо Байден не планирует увольнять министра обороны Ллойда Остина, который не сообщил о своей госпитализации.

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