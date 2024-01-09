Міністра оборони США Ллойда Остіна перевели з інтенсивної терапії – Пентагон

Глава Пентагону Ллойд Остін продовжує відновлюватись після ускладнень.

Як відомо, міністра оборони США Ллойда Остіна було госпіталізовано до Національного військово-медичного центру імені Уолтера Ріда.

8 січня представник Пентагону Патрік Райдер повідомив, що Остіна було переведено з палати інтенсивної терапії до звичайної лікарняної палати, він одужує і перебуває в гарному настрої. Заява з'явилася на офіційному сайті відомства.

За словами спікера, Остін має повний доступ до безпечного зв'язку та продовжує контролювати операції Міністерства оборони у всьому світі.

Райдер також розповів, що Остін потрапив у відділення інтенсивної терапії увечері 1 січня після того, як відчув сильний біль після планової медичної процедури, проведеної у тій самій лікарні 22 грудня.

Після госпіталізації Остін пройшов тестування та оцінку. 2 січня певні повноваження були передані заступнику міністра оборони Кетлін Хікс «у зв'язку зі станом міністра та на підставі медичних рекомендацій», сказав Райдер.

Раніше ми писали, Джо Байден не планує звільняти міністра оборони Ллойда Остіна, який не повідомив про свою госпіталізацію.

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