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Зокрема Податковий кодекс доповнять обставинами, які можуть свідчити про надання платником податків хабаря службовій особі іноземної держави та положенням, що при їх виявленні податкова керується відповідним переліком НАБУ, який оприлюднюється на його офіційному вебсайті.

ВККС очікувало, що документи на конкурс в апеляційні суди подадуть від 3 до 5 тисяч кандидатів

В реальності документи для участі у конкурсі на 550 посад суддів апеляційних судів подали 2074 кандидати.

Кабмін змінив порядок видачі посвідчень членів сімей військовослужбовців, які загинули чи пропали безвісти під час проходження військової служби

Посвідчення підлягають поверненню до ТЦК чи уповноваженого органу, який їх видав, зокрема у разі виявлення факту подання недостовірної інформації про військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти, досягнення 18-річного віку дітьми таких військовослужбовців, а також коли дружина взяла інший шлюб.

Пропонований законопроектом про мобілізацію обов’язок постійно носити з собою військовий квиток не узгоджується з нормами законодавства, - ГНЕУ Верховної Ради

Виникає питання, як чоловікам, які зняті або виключені з військових обліків, наприклад, за станом здоров’я, і не мають військово-облікових документів, виконати передбачений законопроектом про посилення мобілізації обов’язок постійно носити відповідний документ, - ГНЕУ.

Мінцифри буде займатися електронною системою обігу алкогольних напоїв, цигарок та рідин в електронних сигаретах

Кабмін наділив Мінцифри новими повноваженнями щодо забезпечення функціонування електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

  1. У світі

Міністра оборони США Ллойда Остіна перевели з інтенсивної терапії – Пентагон

10:35, 9 січня 2024
Глава Пентагону Ллойд Остін продовжує відновлюватись після ускладнень.
Міністра оборони США Ллойда Остіна перевели з інтенсивної терапії – Пентагон
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Як відомо, міністра оборони США Ллойда Остіна було госпіталізовано до Національного військово-медичного центру імені Уолтера Ріда.

8 січня представник Пентагону Патрік Райдер повідомив, що Остіна було переведено з палати інтенсивної терапії до звичайної лікарняної палати, він одужує і перебуває в гарному настрої. Заява з'явилася на офіційному сайті відомства.

За словами спікера, Остін має повний доступ до безпечного зв'язку та продовжує контролювати операції Міністерства оборони у всьому світі.

Райдер також розповів, що Остін потрапив у відділення інтенсивної терапії увечері 1 січня після того, як відчув сильний біль після планової медичної процедури, проведеної у тій самій лікарні 22 грудня.

Після госпіталізації Остін пройшов тестування та оцінку. 2 січня певні повноваження були передані заступнику міністра оборони Кетлін Хікс «у зв'язку зі станом міністра та на підставі медичних рекомендацій», сказав Райдер.

Раніше ми писали, Джо Байден не планує звільняти міністра оборони Ллойда Остіна, який не повідомив про свою госпіталізацію.

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