Коварные «бесплатные» юридические консультации: что следует знать

Система бесплатной правовой помощи не предоставляет платные услуги.

Поступают сведения о телефонных звонках от организаций, называющих себя «Центром правовой помощи» или «Центром правовой поддержки» и обещающих бесплатные юридические консультации. Часто такие организации предлагают бесплатные консультации только на первый раз, после чего дальнейшие услуги становятся платными. Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.

Важно различать эти организации от системы бесплатной правовой помощи (БПП). Юридические услуги, предоставляемые БПП, являются бесплатными, и они включают не только консультации, но и подготовку документов для суда, а также сопровождение дела в суде.

В случае получения предложения получить консультацию по телефону следует уточнить условия, на которых это предлагается: являются ли услуги платными, как часто можно получать бесплатные консультации, какие именно услуги являются бесплатными, а какие - платными. Это поможет избежать недоразумений и правильно оценить, какие сервисы действительно являются бесплатными, а какие требуют оплаты.

Ранее мы писали, как получить бесплатную правовую помощь по вопросам трудоустройства онлайн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.