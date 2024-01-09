Коварные «бесплатные» юридические консультации: что следует знать

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Военнообязанные, не подлежащие призыву, во время пересечения границы также должны предоставить военно-учетные документы, подтверждающие статус лица, не подлежащего призыву и имеющего право на выезд из Украины, - АГПСУ

В Администрации Государственной пограничной службы пояснили, что не подлежащие призыву военнообязанные во время пересечения государственной границы кроме документов, указанных в статье 2 Закона «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан», должны предоставить военно-учетные документы, подтверждающие статус военнообязанного лица, не подлежащего призыву, и имеющего право на выезд из Украины.

Мы не выступаем против усовершенствования мобилизации, — глава Антикоркомитета Анастасия Радина прокомментировала коррупционные риски законопроекта о мобилизации

Антикоррупционный комитет Рады выявил ряд коррупционных рисков в законопроекте Кабмина об усилении мобилизации, впрочем, это не означает, что он не будет принят после их устранения.

Налоговикам поручат сообщать НАБУ о признаках взяточничества среди предпринимателей, - Комитет рекомендовал законопроект

В частности, Налоговый кодекс дополнят обстоятельствами, которые могут свидетельствовать о предоставлении налогоплательщиком взятки должностному лицу иностранного государства и положениями, что при их выявлении налоговая руководствуется соответствующим перечнем НАБУ, который обнародуется на его официальном вебсайте.

ВККС рассчитывала, что документы на конкурс в апелляционные суды подадут от 3 до 5 тысяч кандидатов

В реальности документы для участия в конкурсе на 550 должностей судей апелляционных судов подали 2074 кандидата.

Кабмин изменил порядок выдачи удостоверений членов семей военнослужащих, погибших или пропавших без вести во время прохождения военной службы

Удостоверения подлежат возвращению в ТЦК или уполномоченный орган, выдавший их, в частности, в случае выявления факта представления недостоверной информации о военнослужащем, погибшем (умершем) или пропавшем без вести, достижении 18-летнего возраста детьми таких военнослужащих, а также если супруга вступила в брак.

  1. В Украине

Коварные «бесплатные» юридические консультации: что следует знать

11:34, 9 января 2024
Система бесплатной правовой помощи не предоставляет платные услуги.
Коварные «бесплатные» юридические консультации: что следует знать
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Поступают сведения о телефонных звонках от организаций, называющих себя «Центром правовой помощи» или «Центром правовой поддержки» и обещающих бесплатные юридические консультации. Часто такие организации предлагают бесплатные консультации только на первый раз, после чего дальнейшие услуги становятся платными. Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.

Важно различать эти организации от системы бесплатной правовой помощи (БПП). Юридические услуги, предоставляемые БПП, являются бесплатными, и они включают не только консультации, но и подготовку документов для суда, а также сопровождение дела в суде.

В случае получения предложения получить консультацию по телефону следует уточнить условия, на которых это предлагается: являются ли услуги платными, как часто можно получать бесплатные консультации, какие именно услуги являются бесплатными, а какие - платными. Это поможет избежать недоразумений и правильно оценить, какие сервисы действительно являются бесплатными, а какие требуют оплаты.

Ранее мы писали, как получить бесплатную правовую помощь по вопросам трудоустройства онлайн.

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