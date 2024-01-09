В Литве застрелили несовершеннолетнего за позицию относительно войны в Украине: полиция не стала начинать досудебное расследование

Полиция Литвы не будет расследовать стрельбу в Вильнюсской школе, где погиб ученик из-за критики кремлевского режима.

Источник фото: Nedelia.lt

В Литве полиция решила не начинать досудебное расследование относительно стрельбы в Вильнюсской школе, где двое учеников застрелили третьего после разговора о политике. Об этом сообщает LRT.

Мать погибшего связывает агрессию, направленную против ее сына, с критикой кремлевского режима. Она рассказала, что ученики стреляли во время исполнения гимна группы "Вагнера". По ее словам, перед инцидентом подростки обсуждали политику во время пребывания в пиццерии.

Полиция решила не начинать досудебное расследование из-за юного возраста правонарушителей - оба они являются несовершеннолетними.

Полиция также рассматривает возможность привлечения родителей к административной ответственности за неиспользование родительских полномочий. Они могут быть привлечены к ответственности за то, что не помешали детям совершать неподобающие действия. Это может быть первым случаем, когда родители получат предупреждение в этом вопросе.

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